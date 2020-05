El jugador que no toleró el acoso de Michael Jordan en los Bulls

Las historias de Michael Jordan empujando compañeros de equipo al grado de haber sido considerado abuso físico fueron expuestas en el documental The Last Dance, pero un hombre hizo recular a MJ y su cuestionable estilo de liderazgo en aquella época: Robert Parish.

Parish jugó su última temporada, para culminar una carrera de 21 años en la NBA, en la 1996-97 con los Chicago Bulls, y fue capaz de ganar tres anillos con los Boston Celtics, así que el poste de 2,13 metros de estatura no se sintió intimidado ni un ápice por 'His Airness'.

En 2012 en una entrevista con Jackie MacMullan de ESPN Parish dijo: "Ponemos a Larry aparte de Magic y Jordan, él no era un líder que te lo restregaba en la cara como ellos lo hicieron. Él tuvo mucho respeto de nuestra parte, pero si no estabas teniendo una buena noche, él estaba más inclinado a motivarte, o no decir nada. Pero Magic y Jordan se te iban encima".

Cuando Parish llegó a Chicago para su última campaña, Jordan lo criticó por echar a perder una de las jugadas, y pronto se le fue encima, pero el 'Chief', como le apodaban, no lo iba a tolerar demasiado.

"Le dije, 'yo no estoy tan enamorado de ti como los otros. Yo también tengo unos cuantos anillos'. A ese punto, él me respondió, 'te voy a patear el trasero', así que me acerqué un paso hacia él y le dije 'no, en realidad no lo harás'. Luego de eso, dejó de molestar", recordó Parish.

Jordan habría de intimidar a muchos de sus compañeros, como se vio en The Last Dance, a pesar de no ser el tipo más grande en el gimnasio. Aunque esos planes cambian rápidamente cuando los 2,13 de estatura de Robert Parish están parados justo al lado de un Jordan de 1,98.

Parish, quien solo promedió 3.7 puntos y 2.1 rebotes en su última temporada en la liga, admitió que podría haberse quedado un par de años más, ya que Luc Longley y Bill Wennington le estaban dando los trabajos en la práctica. Sin embargo, eso no impidió que The Chief se enfrentara a Jordan.