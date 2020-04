El improbable lazo que forjaron Danny Ainge y Michael Jordan

"Fue muy, pero muy extraño. No creo que alguna vez me haya reunido o cenado, o incluso sostenido una conversación telefónica con ningún otro rival en toda mi carrera antes de un partido de Playoffs", dijo Ainge al Globe.

La partida de golf fue mencionada el domingo durante el lanzamiento The Last Dance , el documental de ESPN de 10 partes sobre los Bulls de Jordan. El duelo de golf fue importante porque luego del mismo, Jordan anotaría 63 puntos en la derrota del Juego 2 en doble tiempo extra de Chicago ante los Celtics.

"Le gané y le dije unas cuantas bavuconerías", dijo Ainge. “Solo recuerdo que fue un buen momento. Y me dijo cuando me dejaron en mi domicilio, 'dile a tu chico DJ (Dennis Johnson) que tengo algo para él mañana'. Michael era muy competitivo. Realmente, realmente quería ganar ".

"Jugué 36 hoyos ese día con Michael y fue un día caluroso y soleado", dijo Ainge. “Lo dejé en el hotel y luego me fui a casa, me duché, me vestí y fui a este juego. Y no podía creer cuánta energía tenía después de 36 hoyos bajo el sol abrasador. Estaba presionando en toda la cancha y solo perseguía a todos. Fue realmente impresionante. Su impulso competitivo está bien documentado, pero su resistencia era simplemente una locura".