Eduardo Nájera recuerda su historia con Vince Carter

El exbasquetbolista mexicano Eduardo Nájera recordó en su columna de la NBA México cómo fue su experiencia de jugar al lado de Vince Carter , con los New Jersey Nets en ese tiempo, y lo calificó como uno de los mejores compañeros que tuvo en la liga.

En el verano de 2008, Nájera pasó de los Denver Nuggets a los New Jersey Nets, equipo en el que jugaba Carter.

“Cuando vi el roster, uno de los veteranos era Vince Carter, al igual que Devin Harris ; estaban en proceso de reconstrucción. Acababan de mandar a Jason Kidd a través de un cambio a Dallas y luego a Richard Jefferson a los Bucks. Me gustó la idea de irme a jugar con los Nets, básicamente por Carter y Harris. Pensé que iba a ser una oportunidad, no solamente de jugar con ellos, sino también de ser un mentor con los jóvenes del equipo”, recordó el chihuahuense.

“Llegando, al primero que conocí de mis compañeros de equipo fue Vince Carter. No lo conocía como compañero, pero la verdad que el poco tiempo que estuve con él, porque después lo cambiaron a Orlando, me dejó impresionado; como persona, un tipazo. Rápidamente nos recibió con los brazos abiertos, me dio mi lugar, sabía que tenía una mente ganadora, la experiencia de jugar en diferentes áreas para ganar partidos”, agregó Nájera.