Cuban pide cambios raciales a favor de afroamericanos e hispanos

En las conversaciones, la jefa de policía de Dallas, Renee Hall , reconoció que los departamentos policiales no sólo han cometido "errores sobre las comunidades afroamericana e hispana a lo largo de los años sino también a otros niveles".

Agregó que esas conversaciones deben llevarse a cabo "incluso cuando no es algo con lo que nos sentimos cómodos, particularmente aquellos de ustedes que se parecen a mí, los blancos. Porque es difícil hablar de raza cuando se es blanco".

"Diríamos: 'Tengo muchos amigos afroamericanos' o 'Crecí en una comunidad mixta, así que no soy así. No puedo ser alguien que aproveche el privilegio de los blancos', y fabricaremos esa equivalencia", indicó. "Pero debemos dejar de hacerlo, porque eso no nos hace avanzar. Eso es parte de tener una conversación valiente".