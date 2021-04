Durante la transmisión de CBS de la Final Four el sábado donde Gonzaga y Baylor lograron el pase a la pelea por el título del March Madness , lanzó una dura crítica de la política estadounidense, acusando a los legisladores de ambos lados tratar de "hacer que los blancos y los negros no se agraden entre sí" para que puedan permanecer en el poder.

"Somos tan estúpidos siguiendo a nuestros políticos, ya sean republicanos o demócratas. Y su único trabajo es, 'Oye, hagamos que estas personas no se agraden entre sí. No vivimos en sus vecindarios. Todos tenemos dinero. Hagamos que los blancos y los negros no se agraden entre sí. Hagamos ricos y pobres, la gente no se gusta. Vamos a luchar contra la clase media', realmente creo eso en mi corazón", expusó en la transmisión.