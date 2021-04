MLB mueve el All-Star Game por ley electoral en Georgia

La polémica por una ley electoral aprobada el mes pasado en Georgia afectó el MLB All-Star Game que se llevaría a cabo el próximo 13 de julio en el Truist Park pues mediante un comunicado el Comisionado Rob Manfred explicó que luego de un consenso se llegó a la decisión de cambiar el encuentro de lugar debido a que no comparten el contenido de la norma que es cosiderada por expertos como restrictiva para los votantes pues entre otras cosas exige que tengan una identificación con fotografía, algo que muchos no tienen, sobre todo la comunidad afroamercana y latina, por lo que en este momento no podrían votar.