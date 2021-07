Juego 1 | Martes 6 de julio | en Phoenix | 9:00 PM ET

Juego 2 | Jueves 8 de julio | en Phoenix | 9:00 PM ET

Juego 3 | Domingo 11 de julio | en Milwaukee | 8:00 PM ET

Juego 4 | Miércoles 14 de julio | en Milwaukee | 9:00 PM ET

Juego 5 | Sábado 17 de julio | en Phoenix | 9:00 PM ET (de ser necesario)

Juego 6 | Martes 20 de julio | en Milwaukee | horario por definir (de ser necesario)

Juego 7 | Jueves 22 de julio | en Phoenix | horario por definir (de ser necesario).