Partidos de hoy sábado 22 de junio: Horario y dónde ver la Copa América y la Euro 2024

PARTIDOS DE LA EURO 2024

Georgia vs. República Checa

Horario: 7 am tiempo del Centro de México, y las 9 am del Este, a las 8 am del Centro y a las 6 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: El partido lo podrás disfrutar en México por Izzi y Sky, y en Estados Unidos por ViX.

Turquía vs. Portugal

Horario: 10 am tiempo del Centro de México, y a las 12 pm del Este, 11 am del Centro y a las 9 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: El duelo lo podrás ver en México por Izzi y Sky, y en Estados Unidos por ViX.

Bélgica vs. Rumania

Horario: 1 pm tiempo del Centro de México, y a las 3 pm del Este, 2 pm del Centro y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: El encuentro lo podrás seguir en México por Izzi y Sky, y en Estados Unidos por ViX.