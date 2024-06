“Tenemos que dejar la vida en la cancha y es lo que siempre vamos a intentar hacer, después los resultados pueden ser unos, pueden ser otros, también lo que se busca es enfrentarse a los mejores rivales en este proceso, a mí eso es lo que más me gusta.

“Prefiero llegar así a una Copa del Mundo a llegar con todos los partidos ganados y no haberme topado con estos rivales que son, creo, que los que te topas en un momento y una instancia en la Copa del Mundo o nos hemos quedado ahí en ese techo de cristal.

Jaime Lozano quiere una Selección Mexicana defensiva para la Copa América 2024

El estratega del Tricolor habló de la importancia del trabajo defensivo para no recibir goles y aprovechas las ocasiones de gol que tengan para tratar de avanzar a la siguiente ronda de la Copa América 2024 .

“Siempre vamos a buscar ser protagonistas. Defendernos mejor creo que guardar un cero atrás sería buenísimo, después de los últimos partidos que hemos tenido, que no nos hagan gol pero defendiéndonos bien, no que no nos hagan gol nada más. Que el equipo tenga claridad con el balón”, indicó el Míster de la Selección Mexicana.