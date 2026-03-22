    México (F)

    La Selección Mexicana Femenil Sub-17 clasifica a la Copa Mundial Marruecos 2026

    El equipo femenil mexicano Sub-17 derrota a Costa Rica en su último encuentro y logra su pase para la justa mundialista de Marruecos 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video El Tri Femenil Sub-17 con boleto al Mundial

    La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cumplió con los pronósticos se impuso 2-0 a Costa Rica en su último encuentro del Clasificatorio de Concacaf y obtuvo su boleto para participar en el Mundial Marruecos 2026.

    En encuentro disputado en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol en Alajuela, correspondiente al Grupo C, el cuadro Tricolor abrió el marcador hasta los 43 minutos, por conducto de Citlalli Reyes, quien tras un buen envío de Mía Urbano, remató de derecha para colocar la pizarra 1-0.

    PUBLICIDAD

    Más sobre México (F)

    ¡México se quedó a nada del primero! Dos atajadas seguidas de la arquera
    1:19

    ¡México se quedó a nada del primero! Dos atajadas seguidas de la arquera

    Mundial Femenil Sub17
    Tri Femenil Sub-17 celebra a lo grande en el vestidor tras vencer a Italia
    1 mins

    Tri Femenil Sub-17 celebra a lo grande en el vestidor tras vencer a Italia

    Mundial Femenil Sub17
    México elimina a Italia en penales y avanza a Semifinales del Mundial Femenil Sub-17
    2 mins

    México elimina a Italia en penales y avanza a Semifinales del Mundial Femenil Sub-17

    Mundial Femenil Sub17
    Resumen | México se cita con Italia tras eliminar a Paraguay
    7:58

    Resumen | México se cita con Italia tras eliminar a Paraguay

    Mundial Femenil Sub17
    Ojalá no sea nada grave. Benitez prende las alarmas en Paraguay al salir en camilla por lesión
    3:15

    Ojalá no sea nada grave. Benitez prende las alarmas en Paraguay al salir en camilla por lesión

    Mundial Femenil Sub17
    ¡Te queremos mucho Murrieta! Aguanta bien el balón y evita el empate
    1:46

    ¡Te queremos mucho Murrieta! Aguanta bien el balón y evita el empate

    Mundial Femenil Sub17
    Tranquilos todos, que no hay nada. ¡Se pedía revisar una jugada en el VAR en contra de México!
    2:20

    Tranquilos todos, que no hay nada. ¡Se pedía revisar una jugada en el VAR en contra de México!

    Mundial Femenil Sub17
    Amarilla apenitas alcanza a sacar el balón de Ibarra que iba bajando con mucho peligro
    1:43

    Amarilla apenitas alcanza a sacar el balón de Ibarra que iba bajando con mucho peligro

    Mundial Femenil Sub17
    ¡Atajadón de Murrieta! Iba a ser un golazo de chilena de Paraguay aunque hubo fuera de lugar y atajada de la mexicana
    1:21

    ¡Atajadón de Murrieta! Iba a ser un golazo de chilena de Paraguay aunque hubo fuera de lugar y atajada de la mexicana

    Mundial Femenil Sub17
    ¡Qué jugada del Tri! Gran desborde de Miyazato que manda centro, pero Stack no logra rematar bien
    1:47

    ¡Qué jugada del Tri! Gran desborde de Miyazato que manda centro, pero Stack no logra rematar bien

    Mundial Femenil Sub17

    El partido se volvió muy cerrado el resto del tiempo, eran pocas las oportunidades de uno y otro lado, pero sería hasta el 81' cuando Kemberly García lograría el segundo del cuadro mexicano para poner el 2-0 definitivo.

    Con la victoria, la Selección Mexicana Femenil aseguró el primer lugar del Grupo C con marca perfecta de tres victorias y avanzó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

    Por su parte, Costa Rica finalizó en el segundo lugar del grupo con récord de dos ganados y un perdido; mientras que Puerto Rico obtuvo el último boleto como el mejor segundo lugar entre los tres grupos, superando a Costa Rica por diferencia de goles.

    El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero ahora trabajará con miras a la justa mundialista y emular lo realizado en el 2025; además, Citlalli Reyes finalizó como la goleadora de México.

    Relacionados:
    México (F)

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX