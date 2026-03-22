México (F) La Selección Mexicana Femenil Sub-17 clasifica a la Copa Mundial Marruecos 2026 El equipo femenil mexicano Sub-17 derrota a Costa Rica en su último encuentro y logra su pase para la justa mundialista de Marruecos 2026.

Video El Tri Femenil Sub-17 con boleto al Mundial

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cumplió con los pronósticos se impuso 2-0 a Costa Rica en su último encuentro del Clasificatorio de Concacaf y obtuvo su boleto para participar en el Mundial Marruecos 2026.

En encuentro disputado en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol en Alajuela, correspondiente al Grupo C, el cuadro Tricolor abrió el marcador hasta los 43 minutos, por conducto de Citlalli Reyes, quien tras un buen envío de Mía Urbano, remató de derecha para colocar la pizarra 1-0.

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El partido se volvió muy cerrado el resto del tiempo, eran pocas las oportunidades de uno y otro lado, pero sería hasta el 81' cuando Kemberly García lograría el segundo del cuadro mexicano para poner el 2-0 definitivo.

Con la victoria, la Selección Mexicana Femenil aseguró el primer lugar del Grupo C con marca perfecta de tres victorias y avanzó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

Por su parte, Costa Rica finalizó en el segundo lugar del grupo con récord de dos ganados y un perdido; mientras que Puerto Rico obtuvo el último boleto como el mejor segundo lugar entre los tres grupos, superando a Costa Rica por diferencia de goles.