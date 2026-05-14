Mundial 2026 Guadalajara prepara gran fiesta con el FIFA Fan Festival para el Mundial 2026 La Perla Tapatía se alista para recibir a miles de visitantes y ofrecer lo mejor de la sede.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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Guadalajara ya comenzó a preparar una de las experiencias más importantes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el anuncio oficial del FIFA Fan Festival, evento que transformará el Centro Histórico tapatío en el principal punto de reunión para miles de aficionados durante el torneo.

Bajo el lema “La Fiesta más Mexicana”, el Comité Organizador confirmó que la emblemática Plaza Liberación será el escenario principal del festival, el cual operará durante los 39 días de competencia, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026.

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¿Qué habrá en el FIFA Fan Festival de Guadalajara?

El evento contará con acceso libre y gratuito, aunque estará sujeto a la capacidad del recinto para garantizar la seguridad de los asistentes. Además de la transmisión de partidos, el festival ofrecerá actividades culturales, música en vivo y una cartelera de talento local para complementar la experiencia mundialista.

Uno de los grandes atractivos será la propuesta gastronómica, diseñada para resaltar la identidad jalisciense y también integrar sabores internacionales.

Los asistentes podrán disfrutar desde tradicionales tortas ahogadas, lonches de pierna, flautas, tacos de lechón y esquites, hasta estaciones con comida internacional y opciones veganas.

El FIFA Fan Festival arrancará oficialmente con el partido inaugural de la Selección Mexicana y contará con cinco pantallas gigantes para seguir las acciones de la Copa del Mundo, consolidando a Guadalajara como una de las sedes más importantes y representativas del Mundial 2026.