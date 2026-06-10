Mundial 2026 Uruguay ya está en México y este es su itinerario para trabajar en la Riviera Maya La escuadra celeste viajó durante la noche y por la tarde afinará detalles previos a su debut en la competencia veraniega.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Uruguay aterrizó en Playa del Carmen previo a su debut en el Mundial

Uruguay ya arribó a Playa del Carmen durante la madrugada de este miércoles y los dirigidos por Marcelo Bielsa de inmediato se pondrán a trabajar de cara a su presentación en el Mundial 2026, en donde Paco Arredondo te trae todos los pormenores.

“Ya está la selección de Uruguay en la Riviera Maya (…) Los recibieron con una ceremonia ancestral para sacudirles las malas vibras, para que le vaya bien al equipo charrúa en esta justa mundialista.

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“Esta tarde, alrededor de las 4 tiempo del centro de la República Mexicana, primer entrenamiento ya aquí en territorio mundialista”, explicó el reportero de TUDN.

Previo a salir de Montevideo, decenas de aficionados se dieron cita en el aeropuerto de Carrasco para desearle ánimos a la escuadra sudamericana que sueña con volver a alcanzar la máxima gloria del futbol mundial.

¿Cuándo será la presentación de Uruguay en la Copa del Mundo?

La Celeste debutará en el Mundial el próximo lunes 15 de junio cuando se enfrente a la Selección de Arabia Saudita como parte de las actividades del Grupo H, en donde comparten sector con España y Cabo Verde.

Uruguay tratará de recuperar la máxima gloria del futbol, ya que se ha proclamado campeona del mundo en dos ocasiones en las ediciones de 1930 y 1950.