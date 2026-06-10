    Mundial 2026

    Uruguay ya está en México y este es su itinerario para trabajar en la Riviera Maya

    La escuadra celeste viajó durante la noche y por la tarde afinará detalles previos a su debut en la competencia veraniega.

    Por:
    Antonio Maldonado
    add
    Síguenos en Google
    Video Uruguay aterrizó en Playa del Carmen previo a su debut en el Mundial

    Uruguay ya arribó a Playa del Carmen durante la madrugada de este miércoles y los dirigidos por Marcelo Bielsa de inmediato se pondrán a trabajar de cara a su presentación en el Mundial 2026, en donde Paco Arredondo te trae todos los pormenores.

    “Ya está la selección de Uruguay en la Riviera Maya (…) Los recibieron con una ceremonia ancestral para sacudirles las malas vibras, para que le vaya bien al equipo charrúa en esta justa mundialista.

    PUBLICIDAD

    “Esta tarde, alrededor de las 4 tiempo del centro de la República Mexicana, primer entrenamiento ya aquí en territorio mundialista”, explicó el reportero de TUDN.

    Previo a salir de Montevideo, decenas de aficionados se dieron cita en el aeropuerto de Carrasco para desearle ánimos a la escuadra sudamericana que sueña con volver a alcanzar la máxima gloria del futbol mundial.

    ¿Cuándo será la presentación de Uruguay en la Copa del Mundo?

    La Celeste debutará en el Mundial el próximo lunes 15 de junio cuando se enfrente a la Selección de Arabia Saudita como parte de las actividades del Grupo H, en donde comparten sector con España y Cabo Verde.

    Uruguay tratará de recuperar la máxima gloria del futbol, ya que se ha proclamado campeona del mundo en dos ocasiones en las ediciones de 1930 y 1950.

    Video Uruguay escoge la Riviera Maya para su búnker mundialista
    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Uruguay 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Tráiler: Corazón de Oro
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Socias por accidente
    Noche de bodas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX