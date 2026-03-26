    Mundial 2026

    Turquía vs. Rumania: Horario y dónde ver el juego de repechaje de UEFA del Mundial 2026

    Los turcos reciben a los rumanos como parte de los juegos repechaje de la UEFA.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Así puedes ver los duelos de la Ruta C del repechaje UEFA

    Llegó el momento de la verdad para Turquía y Rumania quienes se enfrentarán para mantener vivas sus esperanzas de c lasificar a la Copa del Mundo de la FIFA 26.

    Tras no conseguir su boleto de forma directa al Mundial, ambos conjuntos tendrán que buscarlo en el repechaje donde también competirán contra Eslovaquia y Kosovo, equipos que se encuentran en su misma ruta.

    PUBLICIDAD

    Turquía y Rumania se verán las caras en el, donde pelearán para alcanzar la final y pelear por el boleto a la justa mundialista.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE TURQUÍA Y RUMANIA

    En el historial Turquía y Rumania se han enfrentado en seis ocasiones en eliminatorias mundialistas en donde los rumanos tienen la balanza a su favor con cuatro triunfos y dos derrotas.

    El ganador de esta llave se enfrentará a Eslovaquia o Kosovo por el pase al Mundial 2026 en donde se ubicarán en el grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

    Cuando: El Turquía vs. Rumania se jugará el 26 de marzo en el Besiktas Park de Estambul.
    Horario: El partido arrancará en punto de las 11:00 del centro de México; 1:00pm del ET, 12:00pm del CT y 10:00am del Pacífico en los Estados Unidos.
    Dónde ver: Podrás disfrutar el partido en los Estados Unidos a través de ViX.

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Turquía (pais)Rumanía

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX