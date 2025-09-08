    Túnez

    Túnez, segunda selección de África en calificar para el Mundial 2026

    La Copa del Mundo tripartita comienza a tomar forma con el pasar de los días.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Boletazo a 2026! La Copa del Mundo suma invitado de lujo

    Este lunes 8 de septiembre, el Mundial 2026 de la FIFA sumó a otra selección de cara al sorteo a realizarse en diciembre en Washington D.C.

    Se trata de la Selección de Túnez, que tras derrotar 1-0 a Guinea Ecuatorial en su correspondiente partido eliminatorio, se convirtió en el segundo combinado africano en unirse a la fiesta de la Copa del Mundo.

    El equipo de Marruecos fue el primero de la zona en conseguir el pase al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá el próximo semestre.

    La selección dirigida por Sami Trabelsi logró la agónica victoria al minuto 94 para sumar su séptima victoria en las eliminatorias del continente africano y tomar la punta del Grupo H que comparte con Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Namibia y Liberia, y la ya mencionada Guinea Ecuatorial.

    De esta manera, Túnez se unió a Estados Unidos, México y Canadá como anfitrionas, y17 selecciones más clasificadas al Mundial entre las que destacan Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Marruecos.

