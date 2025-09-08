Este lunes 8 de septiembre, el Mundial 2026 de la FIFA sumó a otra selección de cara al sorteo a realizarse en diciembre en Washington D.C.

Se trata de la Selección de Túnez, que tras derrotar 1-0 a Guinea Ecuatorial en su correspondiente partido eliminatorio, se convirtió en el segundo combinado africano en unirse a la fiesta de la Copa del Mundo.

El equipo de Marruecos fue el primero de la zona en conseguir el pase al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá el próximo semestre.

La selección dirigida por Sami Trabelsi logró la agónica victoria al minuto 94 para sumar su séptima victoria en las eliminatorias del continente africano y tomar la punta del Grupo H que comparte con Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Namibia y Liberia, y la ya mencionada Guinea Ecuatorial.