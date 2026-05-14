Mundial Shakira y Burna Boy lanzan canción oficial de la Copa Mundial 2026 El nuevo tema del Mundial ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Shakira y Burna Boy lanzan canción oficial completa del Mundial 2026

Shakira y Burna Boy unieron fuerzas para lanzar “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tema que además servirá para apoyar el FIFA Global Citizen Education Fund.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y busca reflejar la energía, pasión y el espíritu global que acompañarán al Mundial de 2026. El tema combina los sonidos característicos de ambos artistas en una celebración de futbol, cultura y unidad.

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Un tema que además servirá de impacto social

Parte importante del proyecto será su impacto social, ya que las regalías generadas por “Dai Dai” serán destinadas al FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que pretende recaudar 100 millones de dólares antes del final del torneo para brindar acceso a educación y oportunidades deportivas a niños de todo el mundo.

Además, Shakira confirmó que donará las ganancias obtenidas por la canción a este fondo educativo, mientras que Sony Music igualará los primeros 250 mil dólares recaudados.

¿Shakira estará en la Final del Mundial 2026?

La colombiana también será una de las protagonistas del show de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el próximo 19 de julio. Será la primera vez en la historia que una final de Mundial cuente con un espectáculo de medio tiempo al estilo de otros grandes eventos deportivos.

“Dai Dai” forma parte del álbum oficial de l Mundial 2026, que seguirá estrenando sencillos en las próximas semanas. La FIFA destacó que el proyecto musical reunirá a artistas de distintas culturas y géneros para representar el espíritu global que caracteriza a la Copa del Mundo.