Mundial 2026 Todo listo para el ensayo del FIFA Fan Fest con el partido entre México y Portugal La primera gran prueba previo al Mundial 2026 se dará con el partido de este sábado.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Zócalo Fan Fest | Todo a punto para el juego entre México y Portugal

Todo está listo en el zócalo de la Ciudad de México para disfrutar el partido México vs. Portugal que se celebrará este sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte.

En el centro de la Ciudad de México, como reporta Kevin R. Yu de TUDN, se podrá mirar el esperado encuentro en una pantalla gigante en lo que será un ensayo del FIFA Fan Fest que se celebrará a partir del 11 de junio.

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En la explanada se colocaron mil sillas para los espectadores que asistan y cabrán algunos más de pie. La e ntrada será a partir de las 5:30 pm. Se cerrarán a las 6:00 pm algunos accesos.

Comenzó así la fiesta del futbol en el zócalo y el Mundial 2026 ya está aquí.

CUÁNDO ES EL MÉXICO VS. PORTUGAL RUMBO AL MUNDIAL 2026

Este partido amistoso de México vs. Portugal es de alto nivel para la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo y servirá de preámbulo para el México vs. Bélgica que se jugará en Dallas.

Fecha del México vs. Portugal : El partido será el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, México.

: El partido será el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, México. Horario del México vs. Portugal : Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del ET, 20:00 horas del CT y 18:00 horas del PT en Estados Unidos.

: Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del ET, 20:00 horas del CT y 18:00 horas del PT en Estados Unidos. Dónde ver el México vs. Portugal: Este encuentro lo podrás disfrutar en México a través de Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; en Estados Unidos lo podrás ver por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.

Para este encuentro se espera la presencia de cerca de 85 mil aficionados que podrán disfrutar de la nueva cara del Estadio Banorte para el Mundial 2026.