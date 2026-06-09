Thomas Müller causó furor al llegar a CDMX para el Mundial

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 ya genera gran expectativa y una muestra de ello fue la llegada de Thomas Müller a la Ciudad de México. El histórico futbolista desató la euforia entre los aficionados, quienes se dieron cita para recibirlo y aprovechar la oportunidad de tomarse una fotografía con él.

Días previos, el alemán dio a conocer que vendría a la capital del país para disfrutar de la 23° edición de la Copa del Mundo donde la Selección Mexicana jugará el partido inaugural ante Sudáfrica este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.