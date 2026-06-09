Thomas Müller causó furor al llegar a CDMX para el Mundial
El futbolista alemán está listo para vivir toda la emoción de la Copa del Mundo 2026 y causó sensación en su llegada a la capital del país.
La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 ya genera gran expectativa y una muestra de ello fue la llegada de Thomas Müller a la Ciudad de México. El histórico futbolista desató la euforia entre los aficionados, quienes se dieron cita para recibirlo y aprovechar la oportunidad de tomarse una fotografía con él.
Días previos, el alemán dio a conocer que vendría a la capital del país para disfrutar de la 23° edición de la Copa del Mundo donde la Selección Mexicana jugará el partido inaugural ante Sudáfrica este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.
Thomas Müller en los Mundiales
El jugador del Vancouver Whitecaps FC de la Major League Soccer (MLS) asistirá a este Mundial como espectador; sin embargo, cuenta con una amplia trayectoria en las justas mundialistas con un total de 4 ediciones disputadas (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), 19 partidos jugados, 10 goles y 1 campeonato.
Fue en el Mundial de Brasil 2014 cuando el futbolista toco la gloria y ganó el título con la Selección de Alemania con un total de cinco goles, cinco asistencias y todos los partidos como titular, consagrándose así como uno de los mejores jugadores de su país.