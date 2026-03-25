Mundial 2026 En Surinam se quejan del calor: DT confiesa que a jugadores los siguió por TV Los problemas que ha tenido el conjunto sudamericano rumbo al Repechaje Intercontinental en Monterrey quedaron de manifiesto.

Video Surinam se queja de las altas temperaturas de Monterrey

Surinam enfrenta problemas para encarar el Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26 en Monterrey y , al respecto, el director técnico del conjunto sudamericano, Henk ten Cate, se quejó en primera instancia del calor a enfrentar en la capital de Nuevo León.

Ten Cate mostró su molestia debido a las altas temperaturas en la ciudad norteña, no solamente desde que Surinam llegó a Monterrey, también por lo que significará el partido ante Bolivia, el primero del Repechaje Intercontinental para esta selección.

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El partido entre Bolivia y Surinam se llevará a cabo en el Gigante de Acero este jueves a las cuatro de la tarde, hora local, horario en el que se espera que se esté a más de 30 grados centígrados en la conurbación neoleonesa.

Además, Henk ten Cate reconoció que si bien confía en sus jugadores, ha enfrentado diversas dificultades para la preparación para este Repechaje Intercontinental en donde busca el boleto mundialista.

Uno de ellos es el poco tiempo que ha tenido para la preparación con sus jugadores y, de hecho, a algunos solamente los pudo observar vía televisión y, a otros, solamente tuvo contacto con ellos vía Zoom.