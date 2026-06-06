Mundial 2026 Suiza y Australia se ponen a punto con un empate previo al Mundial Ambos representativos se ponen a punto para iniciar su participación en el torneo de la FIFA.

Video Horario y dónde ver el partido Catar vs. Suiza del Mundial 2026

A tan solo cinco días de iniciar el Mundial 2026, Suiza y Australia igualaron a un gol este sábado en su último duelo de preparación previo a la competencia que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El duelo se efectuó en el Snapdragon Stadium y dejó ver un poco del futbol que guardan ambos cuadros para la competencia.

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Los europeos contaron con más oportunidades de gol y mayor despliegue físico, y futbolístico, pero no lo reflejaron en el marcador.

y como es una tradición en estos duelos contó con un mutitud de cambios para probar las variantes y hacer jugar a la mayor cantidad posible de futbolistas.

Dan Ndoye abrió el marcador para los suizos a los 14 minutos del partido, mientras por los de Oceanía igualaron con tanto de Tete Yengi, a los 56.

Suiza está enmarcada en el Grupo B de la competencia junto a Canadá, Bosnia y Herzegovina y Catar. Mientras, Australia está el el D al lado de Estados Unidos, Paraguay y Turquía.