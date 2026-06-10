Mundial 2026 Túnez ya se prepara en Monterrey para su debut en el Mundial 2026 Las Águilas de Cartago llegan con equipo completo a la justa mundialista y comienza la adaptación en la Sultana del Norte.

Video Túnez realiza su primer entrenamiento en Monterrey, México

La Selección Nacional de Túnez ha realizado su primera práctica formal en el Rayados Training Center de Monterrey, Nuevo León, justo donde también tienen establecido su base camp para los dos primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ellos estarán debutando el próximo 14 de junio contra la selección de Suecia. Esta selección llegó completa, los 26 jugadores a disposición del director técnico después de un largo viaje que tuvieron desde Túnez a Turquía para después emprender vuelo hacia territorio mexicano, Ciudad de México y después Monterrey, Nuevo León.

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Llamó mucho la atención también uno de los elementos tunecinos, Kalila Yari, este jovencito de 21 años, atacante, que recientemente fue comprado por el equipo campeón de la UEFA Champions League, el PSG, que estuvo entrenando al parejo de sus compañeros.