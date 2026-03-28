Mundial 2026 ¡Sorpresa! Japón gana en Escocia y sigue firme rumbo al Mundial Junya Ito fue el héroe del equipo nipón que sigue alargando su racha de partidos sin perder.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

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Japón derrotó 0-1 a Escocia en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026 y con ello sigue alargando su buena racha. Fue en la recta final del partido que los nipones consiguieron la victoria gracias a un gol de Ito.

Tanto los asiáticos como los europeos formarán parte de la próxima Copa del Mundo por lo que era un gran ensayo y presentaron una alineación con la mayoría de jugadores que podrían ser titulares en el torneo.

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El juego lució equilibrado a lo largo de casi todo el partido y cuando parecía que los escoceses saldrían ilesos en Glasgow, apareció Junya Ito para anotar el gol del triunfo en el minuto 84.

¿Desde hace cuánto no pierde Japón?



Con esta victoria, Japón sumó su cuarto partido consecutivo con triunfo y el quinto sin perder. Su última derrota data de septiembre de 2025 cuando se enfrentaron a Estados Unidos en una gira por el continente Americano.

El próximo martes los japoneses enfrentarán a Inglaterra en Wembley, mientras que Escocia se medirá a Costa de Marfil en uno de sus últimos partidos que tiene programados hasta el momento antes de la Copa del Mundo.