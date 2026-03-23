    Mundial 2026

    Selección de Italia desconvoca a Federico Chiesa para el Repechaje del Mundial 2026

    El extremo del Liverpool quedó fuera de la selección italiana para disputar el Repechaje UEFA.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Federico Chiesa fue desconvocado de Italia.
    Federico Chiesa fue desconvocado de Italia.
    Imagen Getty Images

    La Selección de Italia desconvocó a Federico Chiesa para disputar el Repechaje UEFA del Mundial 2026 en la que estarán en juego cuatro de los últimos seis boletos.

    PUBLICIDAD

    Chiesa había vuelto a la convocatoria de la selección italiana tras casi dos años de ausencia, pero la mañana de este lunes la Azzurri anunció su retiro de la concentración, aunque no se especifico si era por lesión o alguna otra causa.

    “Federico Chiesa, cuyo estado se evaluó al llegar al Centro Técnico Federal, fue considerado no disponible para los dos partidos siguientes y, de acuerdo con el club, abandonó el campo de entrenamiento de la selección nacional”, se lee en el comunicado.

    El último partido de Federico Chiesa con Italia fue el 29 de junio del 2024 ante Suiza en los Octavos de Final de la Euro, donde la Azzurri quedó eliminada.

    En la actual temporada, Chiesa, de 28 años, registra tres goles y tres asistencias en 32 partidos disputados con el Liverpool.

    Italia se enfrentará a Irlanda del Norte este jueves 26 de marzo en las Semifinales de la Ruta A del Repechaje UEFA. El ganador se medirá en la Final al ganador del duelo entre Gales y Bosnia y Herzegovina por el boleto a la Fase de Grupos del Mundial 2026.

    Video Italia, a romper el ‘maleficio’ en Copas del Mundo
    Relacionados:
    Mundial 2026ItaliaFederico Chiesa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX