Mundial 2026 Selección de Italia desconvoca a Federico Chiesa para el Repechaje del Mundial 2026 El extremo del Liverpool quedó fuera de la selección italiana para disputar el Repechaje UEFA.

Federico Chiesa fue desconvocado de Italia. Imagen Getty Images

La Selección de Italia desconvocó a Federico Chiesa para disputar el Repechaje UEFA del Mundial 2026 en la que estarán en juego cuatro de los últimos seis boletos.

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Chiesa había vuelto a la convocatoria de la selección italiana tras casi dos años de ausencia, pero la mañana de este lunes la Azzurri anunció su retiro de la concentración, aunque no se especifico si era por lesión o alguna otra causa.

“Federico Chiesa, cuyo estado se evaluó al llegar al Centro Técnico Federal, fue considerado no disponible para los dos partidos siguientes y, de acuerdo con el club, abandonó el campo de entrenamiento de la selección nacional”, se lee en el comunicado.

El último partido de Federico Chiesa con Italia fue el 29 de junio del 2024 ante Suiza en los Octavos de Final de la Euro, donde la Azzurri quedó eliminada.

En la actual temporada, Chiesa, de 28 años, registra tres goles y tres asistencias en 32 partidos disputados con el Liverpool.

Italia se enfrentará a Irlanda del Norte este jueves 26 de marzo en las Semifinales de la Ruta A del Repechaje UEFA. El ganador se medirá en la Final al ganador del duelo entre Gales y Bosnia y Herzegovina por el boleto a la Fase de Grupos del Mundial 2026.