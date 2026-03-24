República Checa República Checa listo para el repechaje, mientras su futbol es investigado por amaños Más de 40 jugadores, árbitros y directivos están siendo investigados, tras la detención de varias decenas de implicados.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video República Checa se prepara para el repechaje, mientras su futbol es investidado por amaños

Mientras República Checa se prepara para el juego de Repechaje de la UEFA ante República de Irlanda rumbo al Mundial 2026 del próximo jueves, su futbol interno es un polvorín. Este martes decenas de personas implicadas con amaños de partidos fueron detenidas.

Y fue el propio presidente de la Federación Checa de Futbol, David Tundra, el encargado de mencionar que son más de 40 jugadores, árbitros y directivos que van desde la primera división hasta la cuarta división, además de las ligas juveniles.

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Por su parte, Radim Dragoun jefe de la Fiscalía de Olomouc confirmó redadas y la captura de decenas de personas implicadas, así como registros en viviendas, locales y terrenos.

El operativo de la captura se dio en cooperación de la propia federación checa y la policía. Además la Europol e Interpol participaron en la operación. Todo tras una investiación de tres años.

Un informe de Sportradar, empresa de tecnología deportiva y proveedor de datos, fechado en 2024 ubicaba a la República Checa como el segundo país con más partidos amañados en el mundo, solo Brasil lo superaba en ese momento.

Mientras todo eso sucede internamente, República Checa jugará este jueves 26 de marzo su semifinal de los play-offs rumbo al Mundial del 2026.

De ganar a la República de Irlanda enfrentará al vencedor de Dinamarca vs. Macedonia por un sitio en el evento de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en junioy y julió próximos.