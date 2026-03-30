Mundial 2026 Repechaje: Entrenador de Dinamarca sueña con regresar a México para el Mundial 2026 Brian Riemer, DT del cuadro danés, descarta que sean favoritos en el repechaje ante Chequia.

Video ¡Extrañan a México! Dinamarca sueña con el Mundial 48 años después

La Selección de Dinamarca se juega la clasificación al Mundial 2026 este martes 31 de marzo ante su similar de Chequia con el deseo de regresar a México 48 años después.

Brian Riemer, entrenador de la escuadra danesa, habló en exclusiva para Hugo Ramírez, de TUDN, de cara a juego decisivo. Reimer resaltó que su primer recuerdo de Dinamarca en Copas del Mundo fue en México 78.

PUBLICIDAD

"Significaría muchísimo (volver a México). Nací en el 78, así que tenía 6 años y fue mi primera experiencia real de México y para mí, es lo más importante, ya sabes, recordar con Laudrup, Elkjær y todos los demás.

"Fue una situación increíble con un equipo increíble de Dinamarca. Desafortunadamente, no logramos todo lo que esperábamos, pero volver a México es otra parte del sueño. El Mundial es obviamente lo más importante, pero regresar a México, si logramos clasificarnos, sería absolutamente increíble”.

RIEMER DESCARTA PAPEL DE FAVORITO DE DINAMARCA ANTE CHEQUIA

El timonel de Dinamarca destaca que no se consideran favoritos para el repechaje ante Chequia, ya que confiarse de más podría jugarles en contra.

"No creo que lo veamos así. Creemos que será un partido muy difícil. Jugamos contra un rival fuerte, con jugadores de la Premier League, de la mejor liga del mundo, un equipo que ha tenido un gran desempeño en los últimos años.

"Hace menos de 20 años ocupaban el segundo lugar en el ranking mundial de la FIFA. Así que tenemos un gran respeto por nuestro rival, y aunque realmente queremos ir a México, todavía no nos atrevemos a soñar con ello. Ahora mismo, sabemos que hay un gran trabajo por hacer y tenemos que lograrlo mañana".

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CHEQUIA VS DINAMARCA DEL REPECHAJE UEFA

Chequia tiene un largo ayuno de Mundial, pues son ya 20 años que no clasifican cuando fueron por primera vez como país independiente en el Mundial de Alemania 2006. Así es que la motivación estará a tope para el combinado liderado por Patrick Schick.

PUBLICIDAD

Dinamarca, en cambio, se ha vuelto un habitual en la Copa del Mundo y ahora busca alcanzar su tercera clasificación de manera consecutiva, algo que nunca ha podido lograr en su historia.