Mundial 2026 Raúl Jiménez va por Jared Borgetti en el regreso al Estadio Banorte El delantero del Fulham está a dos goles de igualar a Borgetti en el Tri, ¿lo conseguirá ante Portugal?

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video La marca por la que Raúl Jiménez va ante Portugal: ¿caerá Borgetti?

Luego de mucho esperar, la Selección Mexicana vuelve a casa, al Estadio Banorte, al recinto donde ha conseguido glorias eternas, ahora para enfrentar a Portugal y donde también, el delantero Raúl Jiménez podría incrementar su legado entre los máximos goleadores del Tri.

Este día ha quedado etiquetado como la reapertura del Estadio Azteca o Estadio Banorte como ahora se le conoce, como la visita de Portugal, una de las selecciones top del mundo o por la ausencia de Cristiano Ronaldo, pero hay que seguir de cerca lo que ocurra con Jiménez.

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¿Cuántos goles necesita Raúl Jiménez para superar a Jared Borgetti?

Desde 2013, cuando Raúl Jiménez comenzó a ser llamado a la selección mayor, se ha destacado por su paso goleador. El actual atacante del Fulham de la Premier League cuenta con 44 anotaciones, la tercera mejor cifra en la historia del Tri.

Esta noche, en caso de que Raúl pudiera convertir dos goles, empataría a Jared Borgetti con 46 tantos para la segunda mayor cantidad con la selección nacional. Con tres o más, obviamente subirá al segundo escalón de forma solitaria.

El escenario es inmejorable para que el exjugador del América pueda alcanzar este suceso y festejarlo con la masa de aficionados que prometen hacer una buena entrada en el coloso.

Y aunque quizá no pueda ocurrir esta noche, será solo cuestión de tiempo para que Raúl supere la figura de Borgetti como segundo máximo anotador y ahora tendrá como objetivo a Javier “Chicharito” Hernández, quien se alza como el hombre con la mayor cantidad de dianas con el equipo tricolor.