    Mundial 2026

    Ramiro Vaca pide chilaquiles para Bolivia en Monterrey de cara al Repechaje rumbo al Mundial

    Uno de los referentes de la Selección de Bolivia hace un llamado curioso rumbo al decisivo partido ante Irak por el Mundial 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Desesperados? El '10' de Bolivia hace insólita petición para probar chilaquiles en Monterrey

    La Selección de Bolivia entra en última fase de preparación para el partido ante Irak por el último boleto a la Copa Mundial de la FIFA 26 y, justamente por ello, es que los cuidados que deben llevar les impide de disfrutar de las delcias mexicanas, al menos a plenitud.

    Bolivia se encuentra en Monterrey en busca de su primer Mundial desde 1994 y, al respecto, Ramiro Vaca, el '10' de Bolivia, confesó a TUDN que si bien han probado tacos en su concentración, estos son "simples".

    PUBLICIDAD

    Más bien, lo que el jugador del Wydad Casablanca de Marruecos quisiera, serían los famosos Chilaquiles, uno de los platillos más representativos de México y que, al menos Vaca, todavía no ha probado, aunque "todo mundo habla de ellos".

    Incluso, en tono jocoso, Ramiro Vaca pidió que les lleven chilaquiles a los bolivianos en su hotel de concentración.

    La 'Verde' entra en la última fase de preparación para encarar el partido ante Irak este martes 31 de marzo en el Estadio Monterrey en lo que será el último partido de Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026.

    Bolivia llegó a esta instancia después de ganar, también en Monterrey el duelo ante Surinam por 2-1.

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Bolivia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Radical
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX