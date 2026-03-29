Mundial 2026 Ramiro Vaca pide chilaquiles para Bolivia en Monterrey de cara al Repechaje rumbo al Mundial Uno de los referentes de la Selección de Bolivia hace un llamado curioso rumbo al decisivo partido ante Irak por el Mundial 2026.

Video ¿Desesperados? El '10' de Bolivia hace insólita petición para probar chilaquiles en Monterrey

La Selección de Bolivia entra en última fase de preparación para el partido ante Irak por el último boleto a la Copa Mundial de la FIFA 26 y, justamente por ello, es que los cuidados que deben llevar les impide de disfrutar de las delcias mexicanas, al menos a plenitud.

Bolivia se encuentra en Monterrey en busca de su primer Mundial desde 1994 y, al respecto, Ramiro Vaca, el '10' de Bolivia, confesó a TUDN que si bien han probado tacos en su concentración, estos son "simples".

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Más bien, lo que el jugador del Wydad Casablanca de Marruecos quisiera, serían los famosos Chilaquiles, uno de los platillos más representativos de México y que, al menos Vaca, todavía no ha probado, aunque "todo mundo habla de ellos".

Incluso, en tono jocoso, Ramiro Vaca pidió que les lleven chilaquiles a los bolivianos en su hotel de concentración.

La 'Verde' entra en la última fase de preparación para encarar el partido ante Irak este martes 31 de marzo en el Estadio Monterrey en lo que será el último partido de Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026.