Mundial 2026 ¿Quién será el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo? La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría marcar un antes y un después en la tabla histórica de goleadores.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Desde 1930, la Copa del Mundo ha reunido a las grandes figuras del futbol mundial. En 22 ediciones se han disputado 964 partidos y se han anotado dos mil 720 goles.

En ese recorrido, varios delanteros dejaron huella, pero solo uno se mantiene en la cima: el alemán Miroslav Klose.

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El récord vigente: Miroslav Klose (16 goles)

Klose es e l máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 anotaciones en cuatro ediciones:

2002: 5 goles

2006: 5 goles

2010: 4 goles

2014: 2 goles

Disputó 24 partidos y superó a Ronaldo en Brasil 2014. Desde entonces, su marca parecía inalcanzable.

Lionel Messi: experiencia y constanciaLionel Messi suma 13 goles en cinco Copas del Mundo:

Acumula 26 partidos y es el único jugador que ha marcado en un Mundial siendo adolescente, veinteañero y treintañero.

Con tres goles más, alcanzaría a Klose. Con cuatro, se convertiría en el máximo goleador histórico.

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Kylian Mbappé: explosión temprana

Kylian Mbappé registra 12 goles en apenas dos Mundiales:

2018: 4 goles

2022: 8 goles

Ha disputado 14 partidos y ya fue campeón del mundo . Su triplete en la final de Qatar 2022 lo consolidó como uno de los grandes protagonistas de la era reciente.