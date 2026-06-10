Equipos Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Portugal en un Mundial FIFA Portugal ha participado en ocho Copas del Mundo con 17 triunfos, seis empates y perdió 12 partidos.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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La historia de la Selección de Portugal en Mundiales no es tan prolífica y exitosa como otras selecciones europeas, que incluso se han proclamado campeonas del certamen. Su primera participación se remonta a Inglaterra 1966 donde lograron el tercer lugar, de la mano de Eusebio al derrotar 3-1 a Hungría, 3-0 a Bulgaria y 3-1 a Brasil.

En cuartos de final se impuso a Corea del Norte 5-3 y fue eliminado en semifinales por el representativo inglés. En el partido por el tercer lugar, Portugal superó 2-1 a la Unión Soviética.

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En México 1986, Portugal quedó eliminado en la primera ronda, derrotó a Inglaterra 1-0, pero perdió 0-1 frente a Polonia y en el compromiso definitivo cayó ante Marruecos 3-1. En Corea y Japón se repitió la dosis derrota en primera ronda, una victoria, por dos derrotas.

El crecimiento de Portugal

En Alemania 2006, Portugal debutó venciendo 1-0 a Angola, posteriormente derrotó 2-0 a Irán y se impuso 2-1 a México. En octavos también superó 1-0 a Holanda. En cuartos de final doblegó en penales a Inglaterra, pero en semifinales 1-0 a Francia. Por el tercer lugar cayó ante Alemania 3-1.

En Sudáfrica clasificó a la segunda ronda, pero en octavos de final perdió ante España 1-0. Rusia 2018, los lusitanos debutaron con empate a tres frente a España, después venció 1-0 a Marruecos y cerró con empate ante Irán. En los octavos de final, le tocó Uruguay que lo mando de regreso a casa.

Hace tres años en Qatar 2022 logró su mejor actuación al arrancar con triunfo 3-2 ante Ghana, Uruguay sería el siguiente rival y logró cobrar venganza al derrotarlos 2-0, en el último partido perdió 2-1 ante Corea del Sur.

En octavos de final, el técnico Fernando Santos decidió dejar en la banca a Cristiano Ronaldo y los lusitanos golearon 6-1 a Suiza. En los cuartos, Marruecos los sorprendió al dejarlos en el camino.