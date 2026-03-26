Mundial 2026 Polonia vs. Albania | horario y dónde ver el partido de Repechaje de la UEFA Inician los encuentros del repechaje de la UEFA y Polonia vs. Albania diisputarán la Semifinal en busca de su boleto a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Video Así puedes ver el Repechaje B de cara al Mundial 2026

Inician los encuentros del Repechaje de la UEFA y Polonia vs. Albania se verán las caras en el Estadio Nacional de Varsovia, donde disputarán un partido Semifinal en busca de su boleto al Mundial 2026, en un encuentro donde los polacos tiene cierta paternidad.

Polonia logró su boleto a la fase de repechaje europeo luego de quedar en el segundo lugar del Grupo G, donde logró cinco victorias, dos empates y solamente una derrota, quedando solamente por debajo de Países Bajos, pero superando a Finlandia, Malta y Lituania.

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Por su parte, Albania fue sublíder del sector K, donde obtuvo cuatro cictorias, dos empates y dos descalabros, dejando en el camino a selecciones como la de Serbia, Letonia y Andorra.

Cabe recordar que el repechaje de la UEFA, con 16 selecciones, se disputa con semifinales y finales a partido único entre el 26 y 31 de marzo de 2026, por lo que el ganador de esta llave no tendrá su boleto directo al Mundial 2026, sino que deberá jugar un partido Final ante el vencedor del Ucrania vs. Suecia.

HORARIO Y DÓNDE VER POLONIA VS. ALBANIA

Cuando: Este encuentro podrás verlo el jueves 26 de marzo

Horario: A partir de la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 3:45 del Este, 2:45 pm del Centro y 12:45 del Pacífico en los Estados Unidos.