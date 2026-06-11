Mundial 2026 ¡Histórico! La árbitra mexicana Katia Itzel, designada para el Países Bajos vs Japón La silbante mexicana estará acompañada por su compatriota Sandra Ramírez.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Mundial 2026: Árbitra mexicana Katia Itzel designada para el Países Bajos vs Japón

La árbitra mexicana Katia Itzel García Mendoza se encamina a hacer historia. Y es que la silbante fue designada por la FIFA para participar en el duelo entre Japón y Países Bajos en la primera fecha del Mundial 2026.

Katia Itzel fungirá como cuarta árbitro en el duelo entre nipones y neerlandeses; asimismo, cabe mencionar que la silbante estará acompañada por la también mexicana Sandra Ramírez, quien fue designada como Reserve Assistant Referee.

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Hay que recordar que la convocatoria de Katia Itzel por parte de la FIFA para participar en el Mundial causó cierta polémica en nuestro país, ya que algunos ex árbitros consideraron que no estaba en su mejor nivel.

Sin embargo, ello no impide a la mexicana a que viva su sueño y está cerca de hacer historia por nuestro país, al ser la primera árbitra en participar en duelo de Copa del Mundo.

¿Cuándo es el partido entre Japón y Países Bajos?



El compromiso entre Japón y Países Bajos se disputará este domingo 14 de junio en el Dallas Stadium, y está programado que el balón comience a rodar al filo de las 14:00 horas. El compromiso es correspondiente al Grupo F del Mundial 2026.