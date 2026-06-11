    Mundial 2026

    Jürgen Klopp y Thomas Müller desatan locura en Estadio Ciudad de México

    Los alemanes sintieron el cariño de la afición mexicana al ingresar al inmueble previo a la inauguración del Mundial del 2026.

    Por:
    Javier Carmona Torres
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    Video Jürgen Klopp y Thomas Müller desatan la locura previo al México vs. Sudáfrica

    Jürgen Klopp y Thomas Müller desatan las emociones de los aficionados en el Estadio Ciudad de México. Y es que ambos personajes fueron reconocidos por los aficionados en la entrada del inmueble y de inmediato fueron abordados.

    Ambos alemanes son personajes distinguidos en el futbol internacional, así que los mexicanos no dejaron pasar la oportunidada para estrechar sus manos, al tiempo que se dirigían al interior del Estadio para presenciar la inauguración del Mundial 2026.

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    Thomas Müller da su prónostico


    El ex jugador del Bayern Múnich fue abordado por la prensa y cuestionado sobre su pronóstico del partido de hoy entre México y Sudáfrica.

    Ante tal situación, Thomas Müller no dudó en decir: “México”, por lo que así vaticinó la victoria del Tri este jueves en el duelo inaugural de la Copa del Mundo del 2026.

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