Mundial 2026 Omar Artan rompe el silencio tras ser deportado y quedarse sin Mundial El silbante somalí fue sometido a un interrogatorio de 11 horas por la gente de inmigración de Estados Unidos.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Omar Artan: árbitro somalí deportado en Estados Unidos rompe el silencio

El árbitro somalí Omar Artan rompió el silencio. El africano dio una entrevista al diario New York Times luego de que le fuera negado su ingreso a los Estados Unidos para silbar en la Copa del Mundo del 2026.

El silbante explicó que aterrizó en Miami el pasado sábado, donde fue abordado por la gente de inmigración y sometido a una entrevista, la cual tuvo una duración de 11 horas, para después dar paso a su deportación a Estambul, Turquía.

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¿Qué dijo Omar Artan tras su deportación?

El árbitro somalí reconoció que tenía la ilusión de participar en la Copa del Mundo del 2026, donde tenía posibilidad de ser el primer silbante de su país en dirigir una fase final de la justa mundialista.

“Estoy muy, muy decepcionado. Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial”, explicó el árbitro al diario estadounidense.

¿Por qué le negaron la entrada a Omar Artan en Estados Unidos?

Hasta el momento, las autoridades de inmigración de los Estados Unidos no han dado a conocer alguna razón por la cual hayan rechazado el ingreso de Omar Artan.

Sin embargo, hay que recordar que el gobierno de Donald Trump tiene un listado de 39 países que tienen prohibiciones de viaje y suspensiones de visado por cuestiones de seguridad, en el que figura Somalia.

¿Qué dijo la FIFA sobre el árbitro Omar Artan?

Pese a que el árbitro Omar Artan fue invitado por la FIFA a participar en la Copa del Mundo del 2026, el máximo organismo del futbol lanzó un comunicado donde explicó que el silbante se perderá la justa mundialista.

“La FIFA confirma que el árbitro Omar Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos.