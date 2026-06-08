copa mundial de futbol 2026 Omar Abdulkadir Artan, árbitro del Mundial 2026, no puede ingresar a Estados Unidos En tres días, la Copa del Mundo 2026 arrancará en el Estadio Ciudad de México.

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A días del partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, uno de los personajes más esperados del torneo que estaba perfilado para hacer historia este verano podría quedarse fuera por un tema migratorio.

Se trata del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien de acuerdo con varios reportes le fue negada la entrada a los Estados Unidos sin mayores detalles pese a ser uno de los 52 colegiados designados por la FIFA para hacer valer el reglamento durante el torneo.

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Omar Artan, de 33 años y considerado el mejor árbitro del continente africano en la actualidad, buscaba hacer historia en el Mundial al convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en el magno evento de la FIFA.

El árbitro somalí había realizado el viaje con una comitiva de nueve miembros africanos de tres árbitros y seis asistentes, e incluso contaba con una visa especial por parte de su país para evitar problemas migratorios.

Sin embargo, parece que su sueño se esfuma con el pasar de las horas, ya que Omar Artan fue deportado a Turquía, donde aguarda su destino y aún mantiene la esperanza de poder ser parte del Mundial 2026.

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026?

La ceremonia de inauguración será el mismo día del partido inaugural del Mundial 2026; es decir, el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México al menos hora y media antes de la patada inicial.

Además, ya se conocen los artistas que estarán en la ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México y que forman parte de los sencillos oficiales de la justa.