Mundial 2026 Noruega y Escocia se dan con todo previo al Mundial 2026 Ambos conjuntos jugarían un duelo amistoso, pero de última hora se los escoceses cancelaron el juego.

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A pocos días del arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, las s elecciones de Escocia y Noruega protagonizaron una inesperada 'pelea' luego de que el conjunto escocés cancelara un partido de entrenamiento entre ambas escuadras previo al inicio de la justa mundialista.

El encuentro se jugaría en Carolina del Norte, aprovechando que ambos combinados están en la misma sede, sin embargo, la Federación Escocesa decidió suspenderlo debido a las molestias físicas y lesiones que han afectado a varios futbolistas de su plantel.

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La decisión provocó molestia en el campamento noruego. El seleccionador Ståle Solbakken calificó la medida como "poco profesional", mientras que el director de selecciones, Brede Hangeland, la consideró "vergonzosa" y "débil", al asegurar que la cancelación llegó cuando la planificación ya estaba hecha desde hace varios meses.

Por su parte, el entrenador de Escocia, Steve Clarke, defendió la postura de su selección y explicó que el riesgo de sufrir nuevas lesiones era demasiado alto. La situación tomó mayor relevancia tras la reciente baja de Billy Gilmour, quien quedó fuera del Mundial debido a una lesión sufrida durante los partidos de preparación.

El mediocampista John McGinn también respondió a las críticas noruegas y aseguró que cualquier selección habría actuado de la misma manera para proteger a sus futbolistas antes de una competición tan importante.

Además, la Federación Escocesa expresó su sorpresa porque la existencia del encuentro se hiciera pública, ya que se trataba de un partido privado organizado entre los responsables de ambas delegaciones y que no estaba previsto para ser anunciado oficialmente.