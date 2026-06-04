Mundial 2026 Mundial 2026: Irak sorprende a España y le arrebata el empate en partido amistoso Un gol de Ferran Torres adelantó a la Roja en partido amistoso en su despedida en territorio español hacia la Copa del Mundo.

Video ¡Gol de España! Ferrán pone el primero ante Irak en amistoso

La Selección de España fue sorprendida este jueves en su partido de despedida en territorio español para emprender el camino hacia el Continente Americano para su participación en el Mundial 2026.

Lo hizo con el Estadio ABANCA-RIAZOR de La Coruña en partido amistoso frente a la Selección de Irak, que también participará en la Copa del Mundo de la FIFA que inicia este jueves 11 de junio en el Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México.

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Un gol de Ferran Torres al minuto 16 adelantó a la Roja, pero 11 minutos después Merchas Doski, jugador del Viktoria Plzen de Chequia, emparejó los cartones con un marcador que prevaleció hasta el silbatazo final.

La mala noticia para el combinado iraquí fue la salida por lesión de Ahmed Yahya, quien a espera del reporte médico oficial, se sabrá si corre en riesgo o no su participación para el Mundial 2026.

Son ya 29 partidos consecutivos de la Selección de España sin perder, la última vez que lo hizo fue ante Colombia el 22 de marzo de 2024 en un encuentro amistoso disputado en Londres.

El combinado español cerrará su preparación hacia el Mundial 2026 frente a Perú el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Irak suma tres juegos consecutivos sin perder, racha que comenzó en el Repechaje Intercontinental donde venció a Bolivia y luego cayó frente a Andorra. Ahora, se medirá contra Venezuela el próximo 9 de junio.