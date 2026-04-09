Mundial 2026 Mundial 2026: los 10 jugadores a seguir en las sedes de México Estas son las grandes estrellas que jugarán en México en la próxima Copa del Mundo y que no te puedes perder.

El próximo Mundial es uno de los más esperados de la historia. Con todas las naciones confirmadas tras el repechaje los mexicanos podrán saber qué grandes jugadores podrán ver de cerca al menos en la fase de grupos y así vivir de cerca no solo la pasión de la cita mundialista, sino también el mejor fútbol de todos.

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Cabe recordar, además, que esta edición de la Copa del Mundo FIFA será la primera en la historia en disputarse en tres países distintos, en donde Canadá y Estados Unidos terminan de confirmar el tridente de naciones anfitrionas. México, a su vez, es la tercera vez que recibe a la máxima cita futbolística.

De esta manera, en una edición histórica que contará con 48 países participantes, la expectativa no podría ser mayor para los amantes del deporte más popular del mundo. A continuación, repasaremos la lista de las 10 grandes estrellas que pisarán tierra mexicana de manera asegurada en el próximo Mundial.

1 – Lamine Yamal (España): el 26 de junio, en el estadio Akron de la capital mexicana, tendrá lugar uno de los partidos más esperados por todos en la fase de grupos. Allí, dos aspirantes el título por presente e historia se verán la cara para definir, en teoría, el liderazgo del grupo H.

De no mediar ningún imprevisto o inconveniente, uno de los mejores jugadores del momento y uno de los favoritos a ser el balón de oro en las apuestas online para el Mundial pisará suelo mexicano por primera vez. ¿Podrá demostrar todo su potencial y escribir su nombre en la historia grande de los mundiales?

2 – Pedri (España): considerado uno de los mejores mediocampistas del momento, el español vendrá junto a Lamal a tratar de sellar el pase de España a la próxima ronda, con el objetivo de evitar enfrentarse a Argentina en los 16avos de final. Una gran oportunidad de ver buen fútbol a pocos metros.

3 – Ferran Torres (España): también jugador de España y compañero del Barcelona de los dos anteriores, el delantero que supo robarle el puesto a nada más y nada menos que a Robert Lewandowski en el club catalán también dirá presente en el partido ante los sudamericanos. ¿Será el goleador de la jornada?

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4 – Federico Valverde (Uruguay): cruzamos de vereda tanto en el partido como en el clásico español. Quizás la figura más determinante del Real Madrid en esta temporada y capitán de la selección uruguaya, el multifuncional dirá presente también el 26 de junio, en el estadio Akron.

Sin dudas, esta es la temporada en la que Valverde no solo ha demostrado su mejor nivel, sino que ha logrado una gran madurez y liderazgo dentro del campo de juego. ¿Podrá dar la gran sorpresa en el Mundial y llevar a Uruguay de nuevo a lo más alto?

Uruguay Imagen FIFA.com

5 – Darwin Núñez (Uruguay): si bienel centrodelantero uruguayo no atraviesa su mejor momento en las últimas temporadas, su historia habla por sí sola y sigue siendo la gran carta de ataque para el conjunto dirigido por el argentino Marcelo Bielsa para el próximo Mundial.

Los mexicanos podrán disfrutar en ese partido a uno de los atacantes más importantes que brindó el continente americano en la última década, al mismo tiempo que Núñez tendrá la misión de demostrar que todavía tiene mucho para dar en el máximo nivel del fútbol internacional. ¿Cómo crees que le irá en el Mundial 2026?

6 – Heung-Min Son (Corea del Sur): el delantero surcoreano que supo jugar durante más de una década tanto en la Bundesliga de Alemania como en la Premier League de Inglaterra dirá presente tanto en el estadio Akron de la CDMX como en Guadalupe, Monterrey.

7 - Kang-In Lee (Corea del Sur): de la larga historia y trayectoria de Son al presente de la joven promesa del fútbol surcoreano. El mediocampista de apenas 19 años supo convertirse en una pieza central de uno de los equipos más importantes de la actualidad: el poderoso PSG de Francia.

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Sin dudas, esta Copa del Mundo 2026 será la primera gran prueba de fuego para Kang-In Lee, quien quiere dejar su nombre no solo en la historia de Corea del Sur, sino en el radar del fútbol internacional. ¿Crees que podrá deslumbrar a pesar de su juventud?

8 – Luis Díaz (Colombia): el atacante colombiano es una de las visitas más esperadas para los amantes del fútbol en México. La figura indiscutida de su selección quiere demostrar toda su capacidad en una cita mundialista tras ganarse todas las miradas en el fútbol europeo tras su paso por el Liverpool de Inglaterra y, actualmente, el temible Bayern Munich de Alemania.

El 17 de junio, en el estadio Banorte, también conocido como el Azteca, Colombia debutará ante Uzbekistán y muchas de las miradas se posarán en el delantero de la selección cafetera. ¿Será este su gran mundial y hará historia con su selección?

Colombia Imagen FIFA.com

9 – James Rodríguez (Colombia): este es un caso particular, ya que la historia y leyenda de James habla por sí sola. Sin embargo, el talentoso enganche colombiano ha tenido un reciente paso por la Liga MX, por lo que la expectativa por verlo en territorio local no es tan grande como en los casos anteriores.

10 – Luis Javier Suárez (Colombia): por último, uno de los delanteros latinoamericanos del momento es el actual jugador del Sporting Lisboa de Portugal. A sus 28 años, se encuentra en el momento exacto para llevar a la selección Colombia a lo más alto del fútbol mundial.

Sin dudas, los mexicanos podrán seguir de cerca a esta estrella del fútbol europeo en su mejor momento. Ahora bien, la gran duda será si Suárez podrá demostrar en la cita más importante de todas que es un jugador de máximo nivel y no una simple racha de buen rendimiento.

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