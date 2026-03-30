Mundial 2026 Miguel Terceros de Bolivia no descarta jugar en México a horas de jugarse el Mundial 2026 Increíble confesión de estrellas de Bolivia quienes cierran preparación para jugar el último pase al Mundial 2026 ante Irak.

Por: Óscar Hernández Síguenos en Google

Video ¿Se queda en México? Estrella de Bolivia hace fuerte confesión a horas de jugar

Bolivia cerró su preparación para encarar su partido más importante de las últimas décadas y será ante Irak por el último boleto disponible a la Copa Mundial de la FIFA 26, aunque jugadores de la ‘Verde’ se dieron tiempo de dejar palabras para México.

Miguel Terceros, el famoso ‘Miguelito’ referente del Santos de Brasil y la Selección de Bolivia, se dijo encantado con Monterrey y, de hecho, no descartó jugar en la Liga MX en un futuro.

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“La verdad que es una ciudad muy bonita, tengo algunos compañeros como Leo Zabala, Joaquim (quien estuvo en el Santos de Brasil) que han jugado acá, es una ciudad muy linda y obviamente me gustaría jugar aquí”.

Robson Matheus, del Bolívar, fue incluso más allá y resaltó que, desde que llegaron a México, dentro del plantel boliviano han hablado sobre la psobilidad de militar con algún equipo dentro de la Liga MX, si bien no señaló algún conjunto en específico.

“Justo estábamos hablando de eso con unos compañeros, tenemos un compañero que juega aquí en México (Zabala en el Cancún), le andamos preguntando que qué tal la liga de México, nos dice que es muy buena y sí, me gustaría jugar aquí en México. No tengo ningún equipo en especial”, dijo Robson.