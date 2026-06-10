¿Sin ropa? El efusivo festejo que prepara Julio Ibáñez si gana el Tri a Sudáfrica

A tan solo unas horas de que la Selección Mexicana se mida ante Sudáfrica en el partido de inauguración de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, la emoción ya inunda a todos y todas, pero para Julio Ibáñez esto significa una deuda que se va a cobrar. El reportero de TUDN, quien fue detenido en Sudáfrica por meses, habló de la emoción de este certamen y de como festejará una vez que el combinado tricolor le gane a los Bafana Bafana.

“Estoy con las ganas de ver al Tricolor en este torneo, que es el que mueve las pasiones y el que todos contamos. Con una deuda que hay que cobrarle al equipo sudafricano. Yo personal voy a vibrar muy alto, como nunca antes […]. Si ven a un periodista sin ropa, quiere decir que ganó el Tricolor”, prometió al aire en el programa Tricolor al Día.