Mundial 2026 Mundial 2026: Salma Hayek, la encargada de dar bienvenida al mundo a México La actriz veracruzana envió un mensaje para las 48 selecciones clasificadas al Mundial del 2026.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Mundial 2026: Salma Hayek, la encargada de dar bienvenida al Mundo

Salma Hayek, famosa actriz mexicana y hoy embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue la encargada de dar la bienvenida a México a las 48 selecciones que se clasificaron al torneo.

Y es que la veracruzana apareció en el centro del campo del Estadio Ciudad de México, para abrir las puertas de nuestro país al mundo entero y de paso expresa el orgullo de recibir el duelo inaugural del Mundial del 2026.

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¿Qué dijo Salma Hayek?



“Le damos la bienvenida al mundo entero exhibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA, México 2026.

"Los mexicanos estamos muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del futbol que nos une a todos”, dijo la actriz.

Una vez que Salma Hayek dio la bienvenida a los países clasificados al torneo, no dudó en lanzar una arenga hacia la afición.