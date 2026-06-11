    Mundial 2026

    Mundial 2026: Salma Hayek, la encargada de dar bienvenida al mundo a México

    La actriz veracruzana envió un mensaje para las 48 selecciones clasificadas al Mundial del 2026.

    Por:
    Javier Carmona Torres
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    Video Mundial 2026: Salma Hayek, la encargada de dar bienvenida al Mundo

    Salma Hayek, famosa actriz mexicana y hoy embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue la encargada de dar la bienvenida a México a las 48 selecciones que se clasificaron al torneo.

    Y es que la veracruzana apareció en el centro del campo del Estadio Ciudad de México, para abrir las puertas de nuestro país al mundo entero y de paso expresa el orgullo de recibir el duelo inaugural del Mundial del 2026.

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    ¿Qué dijo Salma Hayek?


    “Le damos la bienvenida al mundo entero exhibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA, México 2026.

    "Los mexicanos estamos muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del futbol que nos une a todos”, dijo la actriz.

    Una vez que Salma Hayek dio la bienvenida a los países clasificados al torneo, no dudó en lanzar una arenga hacia la afición.

    “¡Que viva México! ¡Que viva el futbol!”, dijo la actriz, quien después dio paso a su lugar para presenciar el debut entre México y Sudáfrica.

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