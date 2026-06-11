Mundial 2026 México llegó entre cánticos al Estadio Ciudad de México para el juego con Sudáfrica La Selección Mexicana hizo estallar a la afición que acudió al recinto del Coloso de Santa Úrsula previo al silbatazo inicial.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video México llegó entre cánticos al Estadio Ciudad de México para el juego con Sudáfrica

La fiesta de la Copa del Mundo ya se está viviendo de cara al partido inaugural entre México y Sudáfrica e n la cancha del Estadio Ciudad de México, en donde cientos de aficionados le hicieron un “pasillo” al camión del Tricolor cuando llegó al inmueble.

A dos horas del silbatazo inicial, los dirigidos por Javier Aguirre aparecieron en el recinto que este día se convertirá en tres veces mundialista, por lo que la fanaticada nacional se desbordó en cánticos y gritos de cara al partido contra los Bafana bafana.

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El primer en descender del autobús nacional fue Javier Aguirre, quien bajó con una sonrisa que demostraba la ilusión de que había llegado el día de dirigir su tercer Mundial con México.

Posteriormente fueron bajando uno a uno los futbolistas convocados por el Vasco, ingresando por los túneles del Coloso de Santa Úrsula para posteriormente meterse a los vestidores para prepararse para el arranque del partido.

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