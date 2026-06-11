Mundial 2026 Canelo Álvarez llega al debut de México en el Mundial y lanza amenaza El pugilista mexicano arribó este jueves al Estadio Ciudad de México acompañado de su esposa.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Canelo Álvarez llega al debut de México en el Mundial y lanza amenaza

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se dio cita en el Estadio Ciudad de México para atestiguar el debut del Tri en la Copa del Mundo del 2026 ante Sudáfrica.

A su llegada al inmueble, el Canelo no se anduvo con rodeos y vaticinó el triunfo de la Selección Mexicana ante los sudafricanos, aunque eso sí, lanzó una amenaza en caso de que no se concrete.

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¿Qué dijo el Canelo Álvarez sobre el debut de México en e Mundial?



“Es mi primer Mundial, lo estoy disfrutando de esta manera, contento de estar aquí apoyando a la Selección”, dijo el Canelo, quien ironizó ante la posibilidad de que México no saque el triunfo ante Sudáfrica.

“Vamos a ganar. Tenemos que ganar, sino me meto ahí a hacer algo, pero tenemos que ganar”.

El Canelo, que llegó al inmueble acompañado de su esposa Fernanda Gómez, aseguró que México tiene mucho potencial para afrontar el Mundial.