Mundial 2026 Raúl Jiménez recibió emotivo mensaje tras anotar en el México vs Sudáfrica El delantero se estrenó como goleador en una Copa del Mundo, al anotarle a Sudáfrica.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

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Raúl Jiménez vivió un carrusel de emociones en el inicio del Mundial 2026, después de marcar el segundo gol del México vs Sudáfrica y su hermana, Miranda, le dedicó un emotivo mensaje, tras el festejo señalando hacia el cielo en honor a su papá.

Desde la tribuna se pudo ver a la hermana de Raúl con una playera con el ‘9’, el número que usa y con el siguiente mensaje: “ Estoy contigo siempre, tu papá”.

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El padre de Raúl falleció hace unos meses, pero antes de ello el atacante le había prometido que marcaría su primer gol en una Copa del Mundo y lo cumplió. Es por eso que no pudo contener las lágrimas después de hacer el 2-0 de la Selección Mexicana.

Hasta ahora Jiménez había participado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, pero en ninguno de ellos pudo anotar.

El próximo partido de la Selección Mexicana será frente a Corea del Sur el jueves 18 de junio y la fase de grupos la cerrará enfrentando a Chequia el miércoles 24.

RAÚL JIMÉNEZ SUPERA A JARED BORGUETTI

Fue una tarde redonda para Raúl Jiménez, ya que también alcanzó 47 goles con la camiseta de la Selección Mexicana, superando la marca de 46 anotaciones que mantenían a Jared Borgetti como el segundo máximo anotador.