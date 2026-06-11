Mundial 2026 México vs. Sudáfrica: policía limita llegada de aficionados al estadio desde Tasqueña Desde la entrada al tren ligero, elementos policiales controlan el acceso de los aficionados al anden a quienes piden mostrar sus entradas o en su caso acreditación de prensa.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Rutas para llegar al Estadio Ciudad de México en la inauguración

A unas horas de que inicie la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados han comenzado su camino para llegar al estadio Ciudad de México a través de diferentes rutas de transporte como el tren ligero en donde el acceso está siendo limitado por elementos de la policía para quienes específicamente se dirigen al recinto ubicado en Santa Úrsula.

En la estación Tasqueña del tren ligero, policías piden a los aficionados ingresar con boleto en mano o acreditación, en caso de ser parte de la prensa para así poder permitirles el acceso a la ruta que directa que al estadio que dispuso el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

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En tanto que las personas que se dirigen a otros destinos, también pueden ingresar a los trenes de la ruta que de Xochimilco a Tasqueña que opera con normalidad sin realizar ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca.

ESTAS SON LAS ETACIONES DEL METRO CERRADAS POR LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL

El metro de la Ciudad de México informó que cinco estaciones de la línea 2, que tiene como una de sus terminales Tasqueña donde se encuentra el tren ligero, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Estas son Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez y Chabacano en donde no habrá ascensos ni descensos.