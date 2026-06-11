Mundial 2026 México vs Sudáfrica: ¿A qué hora saldrá la Selección Mexicana al estadio? El equipo tricolor ya se prepara para su salida al estadio Ciudad de México para el partido inaugural del Mundial ante el combinado sudafricano.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video A esta hora saldrá la Selección Mexicana hacia el Estadio Ciudad de México

La Selección Mexicana ya se prepara para salir con rumbo al Estadio Ciudad de México para disputar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Sudáfrica.

En las primeras horas de la mañana de este jueves diversos equipos de la delegación tricolor como comunicación y utilería partieron con rumbo al Estadio Ciudad de México y más tarde lo harán los seleccionados mexicanos comandados por Javier Aguirre.

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¿A QUÉ HORA SALDRÁ MÉXICO RUMBO AL ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO?

De acuerdo con información de Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, la Selección Mexicana estaría saliendo del Centro de Alto Rendimiento al rededor de las 10:30 de la mañana y se espera que no tarden más de 15 a 20 minutos en llegar al estadio Ciudad de México.

Ubicados al sur de la ciudad, la delegación mexicana mantiene constante comunicación con las autoridades para no tener imprevistos y llegar al estadio a tiempo, agregó la reportera de TUDN.

Por otra parte, detalló que los jugadores no tuvieron contacto previo con sus familiares y será hasta después del partido que puedan tener la oportunidad de convivir, algo distinto a lo ocurrido en otras ediciones.