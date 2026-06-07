Mundial 2026 México golea a Sudáfrica en juego de Leyendas previo al Mundial 2026 El combinado mexicano y el africano jugaron un partido amistoso en el estadio Hidalgo de Pachuca.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video México golea a Sudáfrica en partido de Leyendas previo al Mundial 2026

Las leyendas de México y las Leyendas de Sudáfrica se dieron cita para disputar un partido amistoso, recordando el que se dio en el Mundial de 2010.

Este juego servirá como previo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 donde se enfrentarán ambas escuadras en el Estadio Ciudad de México.

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El juego lo ganó México por marcador de 5-2, el colombiano Oscar Murillo, invitado del Tri, marcó el primer gol, Luis Ángel Landín puso el 2-0, Pablo Barrera anotó el tercer y cuarto tanto de la Selección Mexicana, el mismo Landín cerró el marcador para los mexicanos con el quinto.

Sudáfrica anotó rumbo al final del encuentro, primero el enemigo número uno de México aquel día en 2010, Siphiwe Tshabalala marcó desde los once pasos, aunque esta vez fue ante el arquero Alfonso Blanco, Oscar Pérez ya había abandonado el encuentro.

Finalmente, en la compensación del partido volvió a anotar el conjunto africano para dejar la cifra definitiva de 5-2 en la cancha del Estadio Hidalgo de Pachuca.

El próximo 11 de junio se vivirá una gran fiesta con la inauguración del Mundial 2026 donde jugarán México vs. Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.