Mundial 2026 Mateo Chávez pide a México asumir el rol de favorito en su grupo del Mundial 2026 El defensa de la Selección Mexicana reconoció que deben de saber manejar la presión de ser favoritos en su grupo del Mundial 2026.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Mateo Chávez revela secreto de Javier Aguirre sobre la presión en el Mundial

El debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 26 está cada vez más cerca y para Mateo Chávez, desde el partido contra Sudáfrica deben de asumir el rol de favoritos y saber jugar con la presión que eso representa.

México comparte el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, pero disputará todos sus partidos de la fase de grupos en territorio nacional, es por eso que parten con la etiqueta de favoritos para terminar en la cima.

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“Yo creo que hasta Javier lo ha mencionado. En este tipo de situaciones también hay que saber jugar con eso, todos hablan que somos los favoritos y que también hay que saber mantener este tipo de situaciones. Ahora eres el favorito, pues también tienes que aprender a jugar con eso, proponer tú y tener el valor también tú de ser el que da para adelante y que proponga”, consideró.

MATEO CHÁVEZ DESTACA LAS CUALIDADES DE SUDÁFRICA



De cara al duelo ante Sudáfrica, Mateo Chávez destacó las cualidades de su rival y aseguró que han estudiado su forma de juego, por lo que esperan poner en práctica lo que han trabajado.

“Más lo que hemos trabajado en la cancha, situaciones de balones largos, que juegan a las espaldas, un centro delantero que también aprovecha los espacios, que mantiene el balón, dos centrocampistas que ponen balones largos a los extremos y eso. Prevenirnos defensivamente y después nosotros quitarles el balón y proponer por delante”, continuó.