Mundial 2026 La curiosa estadística que decide al portero de Javier Aguirre cada Mundial Tala Rangel es el portero titular de México en el Mundial 2026, cumpliendo una curiosa estadística de Javier Aguirre.

Por: Ana Karla Brizuela Síguenos en Google

Video La profecía Javier Aguirre: El portero que arranca su ciclo es el que va al Mundial

Se terminó el misterio y la historia volvió a darle la razón a la estadística durante el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica.

Javier Aguirre ha disipado la duda más grande del entorno tricolor al confirmar oficialmente que Raúl "Tala" Rangel será el portero titular de la Selección Mexicana en su debut en la Copa del Mundo 2026.

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La profecía se cumple: 'Tala' Rangel sigue los pasos del 'Conejo' Pérez

Con esta decisión, el "Vasco" no solo premia el momento del guardameta de las Chivas de Guadalajara, sino que mantiene una de las cábalas más impresionantes y efectivas en la historia moderna de los banquillos nacionales: el primer portero que alinea al iniciar un ciclo con el Tri, es su guardián inamovible en el Mundial.

La confirmación de Rangel bajo los tres postes para el torneo mundialista cierra el círculo perfecto que comenzó a trazarse en septiembre de 2024. Este escenario es un calco exacto de lo que el "Vasco" hizo en sus dos procesos anteriores:

Corea-Japón 2002: Inició su gestión con Óscar "El Conejo" Pérez y, a pesar de la presión por Oswaldo Sánchez, el "Conejo" fue el titular en el Mundial.

Sudáfrica 2010: Repitió la fórmula. Arrancó alineando al "Conejo" Pérez y terminó dándole la titularidad en la Copa del Mundo por encima de un joven Ochoa.