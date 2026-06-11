    México vs Sudáfrica

    ¡Histórico! El dato oculto detrás del golazo de Julián Quiñones que sacude a México

    ¡Gol histórico de México! Un récord de velocidad que sacude los Mundiales.

    Por:
    Ana Karla Brizuela
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    Video ¡Gol histórico! ¡Julián Quiñones marca el primer gol del mundial para México!

    Con su anotación al minuto 9' ante Sudáfrica en el partido inaugural de 2026, Julián Quiñones firmó el tercer gol más rápido de la Selección Mexicana en la historia de las Copas del Mundo.

    El podio histórico de los goles madrugadores del Tri queda de la siguiente manera:

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    • Luis Flores (1986): Al minuto 3' vs. Paraguay.
    • Rafael Márquez (2006): Al minuto 6' vs. Argentina.
    • Julián Quiñones (2026): Al minuto 9' vs. Sudáfrica.

    ¿De dónde es Julián Quiñones? Anotador del tercer gol más rápido de México en partidos inaugurales

    Julián Quiñones nació en Magüí Payán, Colombia, el 24 de marzo de 1997. Sin embargo, tras consolidar su carrera profesional en el balompié azteca, el delantero obtuvo oficialmente la nacionalidad mexicana por naturalización en octubre de 2023.

    El debate sobre los jugadores naturalizados siempre genera pasiones en el entorno futbolístico mexicano, pero los datos duros terminan por sepultar cualquier discusión.

    ¿Cuántos jugadores naturalizados han metido gol con México en un Mundial?

    Con su festejo ante el combinado africano, Julián Quiñones se convirtió en apenas el segundo futbolista naturalizado en marcar un gol en un Mundial vistiendo la camiseta de México.

    Tuvieron que pasar exactamente 20 años para volver a ver este suceso. El único antecedente era el de Antonio Naelson "Sinha", seleccionado nacido en Brasil, quien anotó el tercer gol de México frente a Irán (3-1) durante la fase de grupos de Alemania 2006.

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