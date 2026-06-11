Mundial 2026 Javier Aguirre aclara suplencia de Edson Álvarez para el México vs Sudáfrica Edson Álvarez arrancó como suplente en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Javier Aguirre explica la suplencia de Edson Álvarez en el Mundial 2026

Una de las sorpresas en la alineación de México vs Sudáfrica para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue la suplencia de Edson Álvarez y Javier Aguirre reveló para TUDN, cuál fue la razón de su decisión.

“ Hay que tomar decisiones, hablé con él, es un grandísimo jugador, mejoró. Le faltaba un poquito de ritmo, había jugado 3 o 4 minutos desde su cirugía y así lo notamos cuando llegó y poco a poco ha jugado de central de contención. Hablé con él y lo entendió perfectamente, es un jugador muy útil y seguramente será utilizado a lo largo del torneo”, reveló.

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El Machín era una de las grandes incógnitas de la alineación de Aguirre, pero al final la falta de ritmo por la reciente lesión que tuvo, llevó al entrenador a dejarlo en la banca.

Por otra parte, reconoció que esta Copa del Mundo es la más especial para él y tiene muchos sentimientos encontrados, pero estarán concentrados desde que arranque el partido para buscar la victoria.

" Es la más especial, no me cabe ninguna duda. Pasan por mi cabeza muchos recuerdos, muchos partidos, muchos sentimientos encontrados. Una vez que pite el árbitro se acabó la emoción, nos ponemos a la razón y a tratar de ganar el partido", sentenció.

LA ALINEACIÓN DE MÉXICO VS SUDÁFRICA

En el arco arrancó Tala Rangel, acompañado en defensa por César Montes, quien saltó al campo con la banda de capitán, Johan Vásquez, Jesús Gallardo e Israel Reyes, quien también le ganó la carrera a Jorge Sánchez para ir por la derecha.

En el medio campo estuvieron Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, mientras que en la delantera estaban Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.