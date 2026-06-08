Mundial 2026 Técnico de Sudáfrica se rinde ante México: “Quieren ser campeones del mundo” Hugo Broos analizó cómo llega la Selección Mexicana al partido inaugural del Mundial 2026 este jueves 11 de junio.

Por: Ana Karla Brizuela Síguenos en Google

Hugo Broos, técnico de Sudáfrica. Imagen Getty Images

Hugo Broos, director técnico de Sudáfrica, llenó de elogios a la Selección Mexicana durante la conferencia de prensa realizada este domingo 7 de junio. Aunque admitió no conocer en profundidad el plantel mexicano, reconoció la alta calidad y ambición del equipo dirigido por Javier Aguirre.

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“No te puedo decir los 11 nombres, no sé quién es más peligroso, pero todos son peligrosos. Es un equipo muy completo. Realmente quieren ser campeones del mundo. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel el jueves si queremos tener un buen resultado”, comentó.

Además, Broos confesó haber disfrutado el reciente partido amistoso de México ante Serbia. “Fue fantástico cómo jugaron, sobre todo la primera hora. Todo el equipo ataca y defiende”, aseguró.

Hugo Broos regresa a México desde el Mundial de 1986

El entrenador vivió un momento especial en la conferencia: recordó su participación con Bélgica en el partido inaugural del Mundial de 1986, precisamente frente a México en el Estadio Azteca.

“Para mí es algo muy especial que jamás olvidaré: jugar contra México en 1986. Regreso a México y es increíble que vuelva a pasar”, finalizó con orgullo.

¿Cuándo juega México vs Sudáfrica en el Mundial 2026?

El partido inaugural del Mundial 2026, correspondiente a la Fase de Grupos (Grupo A), se disputará este jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) a las 13:00 horas (tiempo del Centro de México).

La ceremonia de inauguración comenzará a las 11:30 horas y contará con la participación de artistas de talla internacional como Shakira, Belinda, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Maná y otros.

¿Dónde ver el partido?